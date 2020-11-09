領展中期可分派收入總額跌1.5%　每基金單位分派141.65仙

期內，收益及物業收入淨額分別按年下跌1.9及0.8%，至52.33億及40.37億元。

投資物業組合之估值為1,951.12億元，而每基金單位資產淨值則減少3.9%至74.6元。

香港物業組合的總收益按年減少3.2%。停車場收益總額錄得按年下跌5.7%，而每個泊車位每月收入則按年下跌6.3%至2,745元。與去年年底相比，停車場總估值及每個泊車位平均估值均下跌3.6%至305.88億元及約541,000元。

於2020年9月30日，零售物業組合的租用率維持於96.1%的穩定水平，整體物業組合期內的續租租金調整率為-2.6%。鑑於物業管理費用豁免及租金減免等財務影響，零售收益總額按年減少5.5%。平均每月租金由2020年3月31日的每平方呎70.3元，下跌至2020年9月30日的每平方呎68.7元。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020