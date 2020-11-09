集團除所得稅前經調整溢利的預期改善，主要由於期內雷蛇的硬件、軟件及服務生態系統的收益增長超出預期，預計至少按年增長30%；毛利率持續改善，乃受硬件利潤率改善及較高利潤率的服務業務對集團的貢獻增加所推動；及經營開支管理持續改善，是由於持續控制酌情支出及提升生產力所致。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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