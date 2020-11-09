金管局與IFC簽署「綠色商業銀行聯盟」合作協議

金融管理局與國際金融(IFC)簽署合作協議，成立「綠色商業銀行聯盟」，為凝聚金融機構、銀行業界、研究機構及創新技術公司，在各新興市場建設相關網絡及社群，並協助銀行應對氣候變化。

金管局總裁余偉文引述IFC報告指，估計未來10年新興市場氣候及綠色金融相關的投資商機總值高達29萬億美元(約226億港元)。

金管局指，早前推動香港綠色金融的發展，大致分為3個階段，現時處於第2階段，包括建立共同框架，與國際組織合作，為銀行提供技術支援、就制定監管期望，諮詢業界等相關持份者，以及落實、審視及評估銀行實施進度。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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