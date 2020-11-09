新股專輯：分析料螞蟻IPO市值或縮水1400億美元

據外電引述分析師修正後的估計，世紀新股螞蟻集團首次公開發行(IPO)被煞停，或令其參考市值縮水多達1,400億美元。

據晨星公司和其他公司的估計，新法規或迫使螞蟻金服籌集更多資金以支持放貸，並尋求可在全國範圍內營運的全國牌照，此舉或使該公司的估值降低大約一半；惟相關法規細節仍屬初步階段。

晨星公司分析師譚嘉萍表示，若螞蟻金服IPO前的市淨率下降到頂級全球銀行的水平，其估值可能會面臨25%至50%降幅，意味其估值可能被削減約1,400億美元。目前螞蟻的股票價格是其帳面價值的4.4倍，而在上述頂級全球銀行中是2倍。

如果螞蟻金服2,800億美元IPO前的估值減半，實質意味該公司市值低於兩年前水平，當時它集資時曾獲得來自一些世界上最大基金的資金，包括華平投資，銀湖管理及淡馬錫控股。一旦估值降低，可能意味投資銀行的費用亦減少。

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