搶客！天星銀行推活期存款優惠　首2萬元年利率達5厘

虛擬銀行天星銀行繼推出3.6厘活期存款優惠後，該行宣布，客戶由11月8日起至12月31日開戶，首2萬港元活期存款，年利率達5厘。該行行政總裁姚文松表示，冀透過是次優惠進一步吸納逾5成新客戶。

姚文松指，該行開業至今近5個月，開戶人數每月穩定上升。單計10月份，新增客戶按月上升近5成，平均每月存款量有雙位數升幅，當中約7成為定期存款，最大存款額達3,000萬元。貸款方面，新增貸款客戶上升逾6成，平均貸款額為25萬元。

針對近期虛擬銀行系統頻頻出事，姚氏指，該行以安全作為首要考量，於前中後期均有措施避免系統故障。他表示，該行有意推出中小企業務，正研究推出其他新產品。

另邊廂，民主黨總統候選人拜登將當選美國總統，姚文松表示，由於市場將繼續推出量化寬鬆政策，預計息口將維持低迷。

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