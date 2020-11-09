【全球經貿戰】三星或提早推Galaxy S21　搶佔華為份額

外電引述消息指，三星電子(Samsung)可能比預期計劃提前一個月以上，即2021年1月，推出其旗艦產品Galaxy S系列智能手機--Galaxy S21，以搶佔華為的市場份額，並應對來自蘋果公司(Apple Inc.)的競爭。

據Canalys數據顯示，三星次季在美的Galaxy S20 5G系列手機銷量按年跌59%，而Apple的旗艦手機iPhone 11的出貨量較去年最暢銷的iPhone XR高出15%。第二季，在全球手機銷售排名中，三星的首席位置曾敗給華為，可後來美國加大圍堵華為，第三季三星重奪全球冠席，如今正計劃提前推出新機款，以鞏固全球領導地位。

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