【高盛推介】小米連升9日 留意高槓桿牛證
2020年11月09日 13:10
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團上周五(6日)升約3.5%。周一(9日)早段繼續上升，高開約2.4%後升幅擴大，高見26.7港元，與歷史高位僅有不足1%差距，並為連續第9日上升，累計至今錄得逾24%的升幅。有調查機構發表報告，指印度第3季智能手機出貨量達5,430萬部，按年升17%。當中小米為市佔率首位，達25%。
觀察個股輪證資金流向，可見牛證於截至上周四(5日)的14個交易日皆錄得資金流入，合共約1.05億元後，上周五獲資金轉向沽出。而認沽證則於上周三(4日)至上周五皆錄得資金流入，合共約1,350萬元。熊證則於上周5個交易日共錄得約390萬元資金流入。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的小米牛證(66924)，，收回價23.94元，行使價23.54元，換股比率10，槓桿比率9.7倍。
投資者如計劃部署認購證，可留意屬行使價26.5至28.5元間產品中，槓桿最突出之一的小米購證(27393)，行使價28.33元，2021年2月1日到期，實際槓桿4.9倍。
高敏感度的選擇可留意年期約4個月的小米購證(28085)，行使價29.93元，2021年3月2日到期，實際槓桿4.9倍。
投資者如看淡，可留意年期約4個月，屬市場上少數貼價的低街貨小米沽證(26524)，行使價22.88元，2021年3月8日到期，實際槓桿4.4倍。
高槓桿的選擇可留意年期約3個月的小米沽證(11909)，行使價19.66元，2021年2月24日到期，實際槓桿6.2倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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