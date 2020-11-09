富通保險推加強版危疾保障計劃

富通保險宣布，推出加強版「守護168」危疾保障計劃，特別為「主要器官功能損害」狀況提供保障，即使未能確定病因或遇上未知疾病，受保人如確診符合關於心、肺、肝及腎的指定情況，均能獲得保障。

富通保險首席業務總監兼首席產品總監楊娟表示，癌症、心臟病及中風為香港常見的都市疾病，患病人數持續增加。以癌症為例，根據香港癌症資料統計中心的最新資料，2018年香港癌症新增個案34,028宗創新高，預計2030年每年新增個案更將增至逾42,000宗。

針對市場需要，富通保險加強計劃的危疾保障包括，為3大嚴重都市疾病提供高達累計500%保額的多重賠償、特設保障還原利益，理賠後可還原高達100%保額、保障所有器官的原位癌、及提供市場首創的關愛援助保障等。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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