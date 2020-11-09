【美大選之後】憧憬拜登放生華為中興 電訊及手機設備股大漲
2020年11月09日 13:19
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（Getty Images圖片）
美國總統大選雖仍面對特朗普的法律挑戰，但民主黨拜登已急不及待宣布勝出總統大選。市場憧憬拜登將一改特朗普的對華政策，至少暫不會再加大對中國科技企業的制裁，甚至研究有條件放寬華為和中興等企業的限制措施。
周一(9日)相關電訊設備及手機供應鏈股普遍做好，中興通訊(00763)現報22.75港元，升8%；舜宇光學(02382)報164.3元，升11%；丘鈦科技(01478)報10.3元，升7%；瑞聲科技(02018)報46.8元，升6%；比亞迪電子(00285)報39.5元，升9%。
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