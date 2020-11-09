【美大選之後】分析指美債孳息率仍存上行風險

美國國債剛經歷了艱難的一周，但外媒引述華爾街分析指，美債孳息率仍有上行風險，因市場焦點將最終從圍繞投票結果的不確定性，轉向疫下經濟復甦進度，如美國聯儲局的貨幣政策支持，以及新一屆美國政府在推出財政刺激措施的規模和進度，這些都足以促進經濟增長並推升長期美債孳息率表現。

今年美國國債或是2011年以來最強表現的一年，惟外電引述分析指出，美債可能回吐部分升幅。BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen表示，一些不明朗因素阻礙美債市場反映經濟現狀，並指已經有大量的經濟和貨幣政策刺激措施付諸實施，最終將轉化為價格上升壓力，從而帶來更高的通脹預期，使曲線趨陡。

在強於預期的就業數據公布後，10年期美債孳息率上周五(6日)升6個基點，令全周跌幅收窄至6個基點。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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