中國經濟：外管局11月再批50.6億美元QDII額度

繼此前中國國家外匯管理局表態將分批新增合格境內機構投資者(QDII)額度後，11月初QDII額度再批50.6億美元，雙向開放繼續發力。

外管局周日(8日)公布的最新審批情況表顯示，截至11月8日，最新QDII額度已高達1,124.03億美元，比9月底的1,073.43億美元，新增50.6億美元，較9月新批的33.6億美元額度高出逾五成。

目前為止，已有164間機構獲得QDII額度，較9月底止的157間，多出7間，比9月向18間機構批出QDII額度的數量為少。但換言之，今次新獲批QDII額度的7間機構，平均獲批總額度較高。

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