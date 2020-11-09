本月首開齋！逸濤灣套三房單位劈價140萬元沽

利嘉閣林敏表示，西灣河逸濤灣2座中低層D室，實用面積約862方呎，套三房連工人套房間隔，望避風塘海景。由今年10月開始放售，原業主叫價2,100萬元，經議價後減價140萬元或約6.7%，最終以1,960萬元沽出，呎價約22,738元，屬市場水平。

據悉，原業主於2000年9月以約619.8萬元購入，持貨20年帳面獲利約1,340.2萬元，物業升值逾2.2倍。上述為逸濤灣本月首宗二手成交。屋苑現時有約39個單位放售，叫價由1,200萬元起。

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