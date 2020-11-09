領展：疫情令多項營運指標下跌 但無意裁員
2020年11月09日 15:33
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領展行政總裁王國龍(右)
領展(00823)舉行中期業績網上會議，新冠肺炎疫情令多項營運指標下跌，包括中期可分派收入按年倒退1.51%，續租租金提升率錄得負2.6%，整體租戶銷售負增長25.9%。領展主席聶雅倫表示，公司早前已訂6億港元協助租戶的「同舟計劃」，主要是補習教育、中式酒樓等行業受影響較大，在租金或管理費上得到減免，認為預留的金額夠用，暫無需要再擴大該計劃。
此外管理層又承認，公司所做的資產提升計劃(AEI)，在疫情之下回報下降，但強調整體仍是正回報。暫無意減少員工的數目。
行政總裁王國龍表示，公司採取的策略是維持高出租率，對租金有一定影響，而公司已公布可讓租戶選擇簽一個短於三年的租約，亦增加了靈活性。他又指，年初至今，有超過200個新商舖在旗下商場運作，如見到租客有困難，公司有其他足夠的租戶可取締，來保持出租率，減租的壓力會「減少咗好多」。
至於會否新一輪的基金單位回購，王表示，如有需要會進行，但暫時沒有預留回購的額度。公司亦會保留以股代息政策。他稱，公司的物業併購步伐沒有減慢，惟海外併購礙於疫情未能親身到當地視察，或未能取得一個全面的當地經濟評估。他又指，旗下各地物業之中，香港在估值上雖然較多，但未來回報增長將以內地物業較為領先。
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