【美大選之後】拜登勝選　南韓電池及汽車產業有望受惠

拜登好大機會在美國總統大選勝出，依其對新能源政策的主張，南韓汽車及電池產業的後市可以看好。

外媒引述拜登陣營明確指出，與環境相關的基礎建設投資計劃將達到兩萬億美元的規模。拜登早前亦曾發文表示，若他當選，將重回巴黎協定(Paris Agreement)。

可見，拜登的當選，對南韓電池廠商而言則是一大利多，原因在於美國的電動車市場可能出現增長空間。從今年8月全球各主要汽車市場的銷售表現來看，電動車在中國市場只佔5.4%、在歐洲市場佔11%，而在美國市場更只有佔2.1%，這意味着電動車在美國市場還有相當大的增長空間。

全球各主要電池廠商都在美國建設大型工廠，像是南韓LG、三星、SK Innovation，還有日本Panasonic以及中國寧德時代等。其中，Panasonic集中在與特斯拉的合作，寧德時代則是受到美中貿易戰的箝制。

這對南韓三家電池廠商而言成了絕好良機，與11月2日的股價相比，相關個股近期明顯做好。另外，拜登提出「2050碳排歸零」公約，而南韓現代、起亞汽車也將2021年視為「電動車元年」，將從明年起推出使用「e-GMP」電動車專用平台的新車。

南韓汽車研究院指出，這從短期來看是一大商機，美國對於電動車等節能車的需求增加，認為相關市場將會擴大。為強化企業競爭力，南韓的綠色新政(Green New Deal)最好能向企業方面提供援助。

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