擴充業務！傳比亞迪股份擬購南韓巴士製造廠

消息人士指出，比亞迪最近對大宇巴士在蔚山的商用車工廠進行盡職調查(due-diligence)。報道稱，由於產能利用率低，這家年產7,000輛巴士的南韓工廠已於今年6月份關閉。

DAEWOO大宇商用車公司是以生產大型巴士整車與底盤為主的製造商，總部位於南韓富川，成立於2002年。主要以大型運輸業為主要服務對象。比亞迪目前透過當地進口商在南韓國銷售電動巴士、卡車和乘用車。

今年以來，比亞迪A股股價狂飆3倍，周一(9日)收報190.95元人民幣，升0.27%。比亞迪H股周一亦做好，收報196港元，升1%。

比亞迪近期公布的10月份銷售數據向好，帶動股價上揚。旗下全車系10月銷售46,560輛，按年及按月分別增14.7%及13.8%。其中，10 月售出新能源車型達22,045部，按年增83.1%，按月增18.5%。比亞迪「漢」車型創下了銷售新高，10月銷售量按月增34.4%，共售出7,545輛，相對9月份銷售5,612輛。

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