傳德銀向同業挖角　重點加強中港財富團隊

外電報道，德意志銀行(Deutsche Bank)的團隊增加了9名來自渣打銀行(Standard Chartered)的銀行家，為中國內地和香港的富裕客戶提供服務。

據報，近幾個月，德銀旗下的私人銀行部門聘請前渣打銀行家的總數增至約30人。報道引述德銀北亞理財業務負責人表示，該行熱切地專注於在中國市場的重大機遇，並在擴大團隊以滿足不斷增長的客戶需求，會繼續尋找並吸引業內最佳人才，以支持今年及以後的增長戰略。

根據瑞士信貸的《 2020年全球財富報告》，儘管冠狀病毒大流行導致大多數國家的個人財富減少，但中國上半年的家庭財富增長了4.4%。可見，中國經濟迅速增長，並已成為全球重點財富管理中心。目前，瑞銀是該地區最大的私人銀行經營者，據講另一家私人銀行--瑞士信貸集團則亦從一內地銀行聘請了一位頂級私人銀行家，以負責拓展內地的財富管理業務。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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