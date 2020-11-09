【新盤追擊】東半山CENTRAL PEAK氣派顯赫

要數香港的超級豪宅區，東半山司徒拔道一定榜上有名，這區的住宅供應極其罕有，發展商若然投得更視為珍寶，據美聯物業區域營業董事武劼表示，在一盤難求下，目前東半山的新盤成交呎價，已高達7萬至逾10萭元。

CENTRAL PEAK位置得天獨厚，前臨跑馬地、銅鑼灣及灣仔景致，背靠金馬倫山，高踞港島核心，佔盡市中心優勢，衣、食、住、行選擇多不勝數，由樓盤出發，僅約5分鐘車程，就可以去到灣仔或銅鑼灣一帶，而前往中環、金鐘等金融區都僅10至15分鐘車程。若想親親大自然的話，僅10分鐘步程便可以到達著名的寶雲道健身徑，沿途綠樹成蔭，空氣特別清新。想知樓盤更多資訊，立即睇片啦。

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