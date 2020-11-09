【市後重點睇】油價漲逾2% 道期升372點
2020年11月09日 16:12
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美匯指數企92.21，離岸人民幣(CNH)一度升穿6.55關，高見6.5475，續創逾兩年高位；港匯見7.7537，美元兌日圓處103.49，歐元報1.1893，英鎊處1.3178。金價報1,958美元。油價漲逾2%，布油見40.43美元，紐油報38.06美元。美股3大指數期貨續漲，道指期貨升372點。
●港股做好，恒指全日升303點或1.18%，報26,016點，為7月9日以來首次站穩兩萬六關收市。國指亦升135點或1.29%，至10,633點；恒生科技指數升241點或2.96%，報8,394點。主板大市成交約1,684億港元。手機設備股強勢，舜宇光學科技飆8.09%，瑞聲科技漲4.89%，https://bit.ly/3eDE9dA
-領展中期可分派收入總額跌1.5%，每基金單位分派141.65仙
●A股快報：滬綜指收升1.8%，外資淨買入規模創近1年高。https://bit.ly/2IhnroI
●【全球經貿戰】三星或提早推Galaxy S21，搶佔華為份額。
●【亂世買金】全球黃金ETF連續11個月錄得淨流入。
●【深度解構】市場表錯情？拜登主政美國下中國處境將更艱難？
●【美大選之後】
-拜登勝選的話，鮑威爾可續掌聯儲局嗎？
-消息指拜登上任後將簽行指令推翻特朗普政策。
-年內美元由高位貶逾10%，弱勢將會持續...
-藍色浪潮下，呢五類股最受惠...
-瑞銀料拜登對華貿易政策可預測度高於特朗普。
●英倫銀行：仍未有銀行恢復派息時間表。
●新冠肺炎：
-馬來西亞逾3萬家中小企業倒閉。
-穆迪料2021年全球經濟仍處脆弱狀態。
●IDC：2024年中國製造業資訊科技相關投資將逾2000億元。
●高通料2021年全球5G智能手機出貨量將增至5億部。
●中國經濟：
-工信部擬放寬光伏玻璃產能置換條件。
-外管局11月再批50.6億美元QDII額度。
●UNIQLO計劃每年在內地開最少80至100家直營店。
●傳證監私下建議銀行可落實美制裁措施，相信不違反港區國安法。
●調查：逾五成香港中層管理人員感焦慮及抑鬱，最愁係... https://bit.ly/2JEZW9l
●搶客！天星銀行推活期存款優惠，首2萬元年利率達5厘。
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