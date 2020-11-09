【市後重點睇】油價漲逾2%　道期升372點

美匯指數企92.21，離岸人民幣(CNH)一度升穿6.55關，高見6.5475，續創逾兩年高位；港匯見7.7537，美元兌日圓處103.49，歐元報1.1893，英鎊處1.3178。金價報1,958美元。油價漲逾2%，布油見40.43美元，紐油報38.06美元。美股3大指數期貨續漲，道指期貨升372點。

-領展中期可分派收入總額跌1.5%，每基金單位分派141.65仙

●【全球經貿戰】三星或提早推Galaxy S21，搶佔華為份額。

●【亂世買金】全球黃金ETF連續11個月錄得淨流入。

●【深度解構】市場表錯情？拜登主政美國下中國處境將更艱難？

●【美大選之後】

-拜登勝選的話，鮑威爾可續掌聯儲局嗎？

-消息指拜登上任後將簽行指令推翻特朗普政策。

-年內美元由高位貶逾10%，弱勢將會持續...

-藍色浪潮下，呢五類股最受惠...

-瑞銀料拜登對華貿易政策可預測度高於特朗普。

●英倫銀行：仍未有銀行恢復派息時間表。

●新冠肺炎：

-馬來西亞逾3萬家中小企業倒閉。

-穆迪料2021年全球經濟仍處脆弱狀態。

●IDC：2024年中國製造業資訊科技相關投資將逾2000億元。

●高通料2021年全球5G智能手機出貨量將增至5億部。

●中國經濟：

-工信部擬放寬光伏玻璃產能置換條件。

-外管局11月再批50.6億美元QDII額度。

●UNIQLO計劃每年在內地開最少80至100家直營店。

●傳證監私下建議銀行可落實美制裁措施，相信不違反港區國安法。

●搶客！天星銀行推活期存款優惠，首2萬元年利率達5厘。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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