理想集團1.4億元沽出粉嶺商業重建地盤

是次理想集團沽出的粉嶺聯發街重建地皮，三面臨街形狀四正，地盤面積約6,780方呎，可申請興建住宅或商業等項目(需申請補地價)，最大商業樓面約64,410方呎，作住宅發展則約33,900方呎，高度限制為81米。

其餘放售物業包括住宅、酒店及工廈地盤，其中九龍塘住宅地盤，可興面積約17,000呎方呎大宅，連一層地下車房。至於紅磡寶其利街全幢酒店物業，連同連酒店牌照放售，現時地下為大堂及商舖，1樓為後勤設施及機房，2樓至17樓爲酒店，提供54間客房。

而荃灣白田壩街物業現為1幢13層高工業大廈，地盤面積7,767方呎，已獲城規會批准放寬兩成地積比率，可重建為25層新型工業大廈，總樓面約88,546方呎。

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