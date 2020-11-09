【產經直播】港股升勢意猶未盡？

美國大選幾近塵埃落定，市場預期拜登上任後對中美關係起到緩和作用，加上內地上月出口增速創一年半最強，中港股市齊齊做好。港股周一(9日)裂口高開444點，一度飆459點見26,172點，最終收報26,016點，升303點，創四個月收市新高，成交達1,684億元。在成交配合下，港股升浪有冇望延續下去？下一站會高見咩位？

新經濟股繼續引領大市，ATMXJ全線有資金追捧，宜家仲係咪追入時機？除此之外，通訊設備股、晶片股，及手機設備股亦應聲彈高，當中邊個板塊仲可以吼得過？

《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020