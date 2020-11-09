【產經直播】港股升勢意猶未盡？

2020年11月09日 16:42
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美國大選幾近塵埃落定，市場預期拜登上任後對中美關係起到緩和作用，加上內地上月出口增速創一年半最強，中港股市齊齊做好。港股周一(9日)裂口高開444點，一度飆459點見26,172點，最終收報26,016點，升303點，創四個月收市新高，成交達1,684億元。在成交配合下，港股升浪有冇望延續下去？下一站會高見咩位？
    新經濟股繼續引領大市，ATMXJ全線有資金追捧，宜家仲係咪追入時機？除此之外，通訊設備股、晶片股，及手機設備股亦應聲彈高，當中邊個板塊仲可以吼得過？
    中國出口增速創逾年半新高，帶動一眾航運航空相關股炒上，東航(00753)、南航(01055)及國航(00753)齊齊飆升，適宜短炒一轉？
    《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18/
    3. on.cc東網 YouTube頻道
    https://www.youtube.com/user/ontvnews/
    --------------------------
    本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
    《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
    只須一個電話，滿足您資金需要
    ．物業一按二按
    ．公居屋貸款
    ．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    Whatsapp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020