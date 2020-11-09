中國經濟：內地10月乘用車市場零售按年增8%

內地媒體引述內地乘聯會數據顯示，10月乘用車市場零售達到199.2萬輛，按年增長8%，連續四個月實現增速且接近兩年高位。今年首十個月零售則累計下跌10.2%，較首九個月累計下跌12.5%的速度跌幅窄了兩個百分點，可見行業正穩步回暖。

10月新能源乘用車批發銷量突破14.4萬輛，按年增長119.8%，按月增長15.9%。其中插電混能銷量2.3萬輛，按年增長58.6%，純電動的批發銷量12.1萬輛，按年增長137.2%。

該會續稱，今年9月中國二手車市場交易量146.62萬輛，交易量按月增長9.68%，按年增長11.77%。交易金額為904.7億元人民幣(下同)。

全球疫情影響有所減緩，首九個月內地累計進口汽車61.8萬輛，按年累計降幅為21.3%，進口汽車總額為2,105.3億元；9月單月進口汽車10.4萬輛，按年增長23.8%，進口汽車總額為286億元。

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