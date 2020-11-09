舜宇10月手機鏡頭出貨量按年升9.3%
2020年11月09日 16:51
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舜宇光學(02382)公布2020年10月各主要產品出貨量。期內，手機鏡頭出貨量1.59億件，按月跌4.9%，按年升9.3%；玻璃球面鏡片出貨量295萬件，按月及按年分別跌13.8%及升2.6%；車載鏡頭出貨671.5萬件，按年升5.4%及升43%。
光電產品方面，10月手機攝像模組出貨量5,750.5萬件，按月跌2.5%，按年升7.6%。
舜宇周一(9日)股價做好，收報158.9港元，升8%，成交31.9億元。
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