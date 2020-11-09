禹洲集團10月合約銷售額115億人民幣
2020年11月09日 17:07
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禹洲集團(01628)公布，集團2020年10月份的合約銷售金額為115.24億元人民幣(下同)，按年升25.2%；銷售面積為713,060平方米；平均銷售價格為每平方米16,162元。
2020年前10個月，集團實現累計銷售金額為885.84億元，按年升52.5%；累計銷售面積為542.48萬平方米；平均銷售價格為每平方米16,329元。
另外，截至2020年10月31日，集團累計的認購未簽約金額約為9.4億元。
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