禹洲集團10月合約銷售額115億人民幣

2020年前10個月，集團實現累計銷售金額為885.84億元，按年升52.5%；累計銷售面積為542.48萬平方米；平均銷售價格為每平方米16,329元。

另外，截至2020年10月31日，集團累計的認購未簽約金額約為9.4億元。

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