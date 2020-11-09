新冠肺炎：法國重啟封鎖　經濟活動較正常低12%

多個歐洲國家因應新冠疫情升溫重啟封鎖限制，法國疫情嚴峻，當地政府在10月底起再度封城一個月。調查顯示，法國在重啟封鎖後，其經濟活動較正常低12%。

外電報道，法國央行表示封城後，經濟活動較正常低了12%，也低於10月份4%跌幅，但遠比4月份嚴格封鎖期間31%的跌幅好。

為評估封鎖對經濟的影響，法國央行在10月28日到11月4日期間，對8,500位商業領袖進行調查顯示，需要與消費者互動的服務受到最大打擊，包含批發、零售、運輸、酒店和飯店業，經濟活動程度減少了40%；同時，製造業企業預期其經濟活動下降幅度，約僅為正常活動的7%，而建築業為8%。

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