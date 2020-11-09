新股專輯：藍月亮傳本周闖關　集資78億

2020年11月09日 18:12
  • 東網電視
    更多新聞短片
    市場消息指，中國洗衣液品牌藍月亮將於本周四尋求上市聆訊。是次計劃集資10億美元(約78億港元)。美銀、中金和花旗為聯席保薦人。
    據初步招股文件，2019年全年純利10.79億元，按年勁升94.88%；收入按年升4.16%至70.49億元。毛利率為64.2%，按年增加6.8‬個百分點。
    藍月亮目前於廣州、天津、昆山及重慶設有4個生產基地，預期集資所得將用於擴充產能及購買設備、提高品牌知名度、投資併購、增強銷售網絡、研發及營運資金等。
    該公司主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑。根據行業報告，於2019年，以零售額計算，其為中國洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場「一哥」，市場佔有率分別為24.4%、27.9%及17.4%。
    --------------------------
    本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
    《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
    只須一個電話，滿足您資金需要
    ．物業一按二按
    ．公居屋貸款
    ．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    Whatsapp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020