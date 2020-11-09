受惠投資收益　軟銀上半年純利急飆3.4倍

軟銀集團最新業績顯示，上半年淨利潤飆升約3.4倍，反映公司遭受年度巨額虧損後實現了強勁的復甦，這是由於科技股上漲以及該公司削減資產以支撐其財務狀況。軟銀股價收市升5.37%。

該集團表示，截至9月底止的上半年，淨利潤約1.88萬億日圓，高於去年同期的4,216億日圓，按年升345.9%。利潤增長主要是由於該公司投資收益達到2萬億日圓。

軟銀在上一財年錄得9,615.76億日圓的淨虧損，但在今年首季迅速恢復盈利。

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