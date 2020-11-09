Apple終止與組裝商和碩聯合的新業務合作

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)公布，暫時終止與台灣供應商、上市公司和碩聯合的新業務合作，因為後者被發現違反了Apple供應商行為準則，要求其學生員工上夜班和超時工作。

蘋果公司表示，幾周前發現這家台灣iPhone製造商為了掩蓋違規行為，對學生進行錯誤的分類，偽造文件，在某些情況下還允許學生從事與專業無關的工作，這違反了Apple的《供應商行為準則》。蘋果已要求其整改，且在糾正措施完成之前不會給他們新業務。

和碩聯合是iPhone和iPad的組裝，其在聲明中表示：「發現不符合規定的行為之後，我們立刻從生產線撤下學生工作者，讓他們返回自己的家園或學校，給予適當的補償，並提供一切必要的支持和照顧。 」

據報蘋果公司的調查暫沒有發現強迫或未成年勞工的證據，聲明補充說和碩現在已經解雇了學生工作者項目的主管。

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