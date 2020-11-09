新冠肺炎：智庫料南韓經濟下行風險日益加劇

南韓智庫機構南韓開發研究院(KDI)日發表月度經濟評估報告，受益於製造業景氣溫和復甦，南韓經濟正在復甦的道路上，但隨着全球新冠肺炎疫情再度升溫，南韓經濟面臨愈來愈大的下行風險。

報告指出，民眾在疫情下不願與其他人親身接觸和外界聯繫，南韓服務業呈現放緩狀態，在製造業在國內外需求改善的情況下，出現有限度復甦。

在疫情導致南韓經濟連續數月的低迷之後，南韓的生產、消費和投資在9月恢復增長。惟南韓KDI表示，儘管有經濟復甦的迹象，但外部經濟狀況正在惡化，由於10月下旬以來確診病例激增，主要歐洲國家重啟封鎖措施，可能導致全球貿易量迅速萎縮。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020