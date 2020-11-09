遠洋集團10月協議銷售額按年升31%
2020年11月09日 18:41
東網電視更多新聞短片
遠洋集團(03377)公布，公司連同其附屬公司、合營公司及聯營公司就2020年10月的協議銷售額為約161.1億元人民幣(下同)，比去年同期上升31%；協議銷售樓面面積為約89.43萬平方米，比去年同期上升44%；協議銷售均價為每平方米約18,000元，比去年同期下降9%。
2020年1到10月的累計協議銷售額約921.4億元，比去年同期下降9%；累計協議銷售樓面面積為約474.83萬平方米，比去年同期下降5%；累計協議銷售均價為每平方米約19,400元，比去年同期下降4%。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020