董事會認為預期的扭虧為盈乃主要由於期間內承接新項目產生的收益及毛利大幅增加；收取及確認香港特區期間內所推行「保就業」計劃的非經常性政府補助約292.4萬元；及確認截至2019年9月30日止6個月New Grace Limited(公司前控股股東)所提供無抵押免息貸款導致的非經常推算利息開支淨額約288.9萬元，集團於期間內並無因上述貸款產生任何盈虧。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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