憧憬拜登推刺激措施　金價料創10年來最好表現

受美元走弱以及拜登就任後可能出台更多刺激措施的憧憬提振，國際現貨黃金高見每安士1,965.59美元，升近兩個月高位。

華僑銀行的分析師Howie Lee表示，美國政府推出更多刺激措施的可能性繼續支撐黃金，並推動美元下跌，這可能是金市另一波較長牛市的開始。

分析認為意見分歧的參議院將意味著財政刺激法案很難通過，然而澳新銀行分析師Daniel Hynes認為，這可能會迫使聯儲局採取更多貨幣刺激措施，繼而推動美元下跌。

Hynes指出，鑑於黃金在對沖通脹和貨幣貶值方面的吸引力，史無前例的印鈔和全球低利率令其有望成為10年來表現最好的一年。

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