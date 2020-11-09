美國大選：藍色浪潮缺席　分析指利標指見3800點

外國媒體報道，隨着美國大選這個今年下半年最大市場變數消退，環球股市迎來一波報復性反彈，更創下4月以來最佳單周表現。分析認為，標指有機會在1年內升至3,800點。

Federated Hermes首席股票市場策略師Phil Orlando指出，公司在美國大選後就決定將股票資產配置比重從2%增至3%。他認為，市場沒有原本認為的藍色浪潮風險，隨着拜登將領導一個弱勢政府，所以提高股票資產配置1個百分點。

Phil Orlando管理近6,150億美元資產，他認為，在有利的政治與經濟環境下，標指將在12個月內上漲至3,800點。標指上周收在3,509點，距離歷史高點約2%空間。

Phil Orlando表示，10月經濟數據相當不錯，相較於4月勞動市場的差勁表現，現在已經恢復一半，剩下的利淡因素包括新冠肺炎疫情。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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