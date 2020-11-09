基滙資本逾98.45億元購入太古城中心一座

基滙資本主席及執行合夥人吳繼煒表示，公司對香港前景仍然充滿信心，繼2018年成功收購太古城中心三座部分樓層、太古城中心四座，以及2019年成功收購英皇道625號後，於今天簽訂銷售購買協議以收購太古城一座，進一步加強公司在港島東區的商業資產組合。

太古城中心一座於1997年建成，為一座21層高的甲級寫字樓，總建築面積約63萬方呎，該座辦公室大樓主要租戶為金融機構、保險公司及跨國企業。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020