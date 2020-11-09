基滙資本逾98.45億元購入太古城中心一座
2020年11月09日 19:47
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太古城中心第一座
太古地產(01972)公布，公司與買方及買方擔保人於周一(9日)訂立買賣協議，出售鰂魚涌太古城中心第一座物業的權益，總額約98.45億港元。新買家為基滙資本，平均每方呎收購價約15,609港元。
基滙資本主席及執行合夥人吳繼煒表示，公司對香港前景仍然充滿信心，繼2018年成功收購太古城中心三座部分樓層、太古城中心四座，以及2019年成功收購英皇道625號後，於今天簽訂銷售購買協議以收購太古城一座，進一步加強公司在港島東區的商業資產組合。
太古城中心一座於1997年建成，為一座21層高的甲級寫字樓，總建築面積約63萬方呎，該座辦公室大樓主要租戶為金融機構、保險公司及跨國企業。
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