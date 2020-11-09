工銀亞洲加推100組「e開戶」優惠名額

中國工商銀行(亞洲)宣布，其手機銀行「e開戶」的原「三人行」100組優惠名額於推出後已迅速滿額，該行於11月6日起再加推100組。優惠適用於全新推薦人及合資格現有推薦客戶，推廣期截止12月31日。

該行指，合資格全新客戶使用專屬推薦人代碼，推薦全新客戶經工銀亞洲手機銀行「e開戶」開立帳戶組成三人行，且推薦人和全部被推薦人均成功開立整額為8萬元之3個月港元定期存款，每人可在4.2厘特惠年利率的基礎上，再相應享受200元現金回贈優惠。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020