疫苗有突破！環球股市破頂　道指期貨狂升逾1600點

美股道指期貨目前高見29,806點，飆逾1,600點！若升幅得以在道指反映，料道指將升穿此前的28,568點的高位，再創新高。

輝瑞製藥市前升14%，BioNTech一度漲30%。報道指，輝瑞和Biotech希望在今年年底前生產5,000萬劑新冠疫苗。

需注意的是，市場資金加速轉倉。美股大型科技股市前下跌，Zoom大跌16.2%，Netflix跌5.7%，亞馬遜跌4.1%，Paypal、Facebook跌3%，微軟、Salesforce、英偉達跌近2%。

紐約原油日內漲幅達10%，報每桶40.86美元。

【20:20】美國大選結果幾近塵埃落定，加上有消息指疫苗開發取得突破，環球股市延續上周升浪。MSCI所有國家世界指數繼上周連升5個交易日、累漲7.57%之後，周一(9日)續漲0.6%，報596點，打破9月3日的高位，再創紀錄新高。至於道指期貨現漲1,421點，報29,625點。港股期指夜市報26,593點，升559點，高水577點。

美國製藥巨頭輝瑞和德國生物技術公司BioNTech表示，根據他們後期疫苗試驗的數據，他們的新冠肺炎疫苗在沒有事先感染迹象的人群中，能阻止超過90%的感染。

除港股升至4個月高位之際，亞太區股市普遍呈強，其中印度股市「破頂」，日本日經指數收漲2.12%，刷新29年半收市高位。

歐洲股市早段也未受區內疫情困擾，英國、法國及德國分別最多升4.44%、5.71%及4.99%。

有分析認為，拜登入主白宮，以及共和黨繼續把持參議院，華府推出較大規模的財政刺激方案之餘，加稅和收緊監管的疑慮下降，這個情況對美股最為有利。

此外，市場亦憧憬未來中美關係改善，紓緩貿易戰憂慮，有助全球經濟前景。

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