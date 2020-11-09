樓價UPDATES：OASIS KAI TAK「兩房半」1348萬易手

個別屋苑錄理想價成交，啟德OASIS KAI TAK「兩房半」單位，減價至1,348萬元易手，創區內同類型單位二手新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山豪景閣中層A室，實用面積361方呎，兩房間隔，望城市景，以698萬元易手，實用呎價19,335元，原業主於2015年2月以600萬元買入單位，持貨5年帳面獲利98萬元，單位升值16%。

●西半山豫苑1座中層C室，實用面積790方呎，套三房間隔，以1,650萬元易手，實用呎價20,886元，原業主於1997年7月以800萬元買入，持貨23年，帳面獲利850萬元，單位升值106%。

●西半山聚賢居2座中層B室，實用面積400方呎，兩房間隔，以990萬元易手，實用呎價24,750元，原業主於2005年11月以475萬元買入，持貨15年，帳面獲利515萬元，單位升值108%。

●北角形品低層G室，實用面積551方呎，兩房間隔，望山景，以960萬元成交，實用呎價17,423元，原業主於2009年6月購入上址，當時作價552.6萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利407.4萬元離場，單位期內升值約74%。

●筲箕灣形薈2座中低層G室，實用面積約470方呎，兩房間隔，附開放式廚房，原先以約1,050萬元放售，新買家為同區分支家庭客，原業主為助其按保，故減價逾「半球」以980萬元成交，實用呎價約20,851元，原業主於2016年10月份以約906.8萬元購入，轉手帳面獲利約73.2萬元，物業升值約8%。

●柴灣杏花邨34座高層8室，實用面積614方呎，三房方廳間隔，獲同區用家以998萬元承接，實用呎價約16,254元，購入作換樓之用，原業主於2005年1月以約308萬元購入，是次轉手帳面獲利約690萬元，升值約224%。

●小西灣藍灣半島6座極高層戶，實用面積1,464方呎，屬複式連天台戶，望海景，獲租客以68,000元租入，實用呎租約46.4元，業主於2008年9月以2,300萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約3.5厘。

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九龍區

●啟德OASIS KAI TAK第3座中層B室，實用面積549方呎，兩房間隔，另設儲物房，最初開價1,400元，現以1,348萬元易手，實用呎價24,554元，創區內同類兩房半單位二手新高，新買家為年輕專才，原業主於2017年以1,243.7萬元一手買入單位，持貨滿3年，現沽貨帳面獲利104.3萬元。

●啟德1號(II)5座中層E室，兩房間隔，實用面積約564方呎，以約23,000元放租1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價約2,000元，以約21,000元租出，新租客為一家三口，睇樓2次後決定承租單位，業主於2017年10月以約1,143.2萬元購入上述單位。

●將軍澳夾屋叠翠軒3座高層B室，實用面積614方呎，套三房間隔，原開價830萬元，減價30萬元，減幅3.6%，獲區內換樓客以800萬元承接，實用呎價13,029元。

●九龍灣德福花園M座低層4室，實用面積512方呎，兩房間隔，外區客承接換樓，經商議後由720萬元，調減30萬至690萬元成交，減幅約4.2%，實用呎價約13,477元，原業主於2009年8月斥資250萬元購得，是次轉手帳面獲利440萬元，升值176%。

●大角咀港灣豪庭10座中高層A室，原則兩房改一房間隔，望山景，實用面積約392方呎，以約16,000元放租1個月後接獲洽詢，新租客為一名外籍人士，心儀單位裝修雅致，由於業主願為新租客添置新家具，雙方議價後單位終以月租16,500元租出，實用呎租約42.1元。

●長沙灣泓景臺11月暫錄3宗買賣，包括7座低層E室，實用面積478方呎，兩房間隔，最初叫價850萬元，議價後以848萬元易手，實用呎價17,741元，新買家為外區客，睇樓後感單位間隔實用，並即時還價，最終順利入市，打算購入單位自住。

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新界區

●東涌映灣園9座低層H室，實用面積約927方呎，套三房間隔，享園景，區內首置客見上址呎價低於萬元水平，睇樓兩次即決定入市，叫價950萬元放盤約兩個月，議價後以918萬元成交，實用呎價約9,903元，原業主於2004年11月以約379.1萬元購入，轉手帳面獲利約538.9萬元，物業升值逾1.4倍。

●東涌區11月錄26宗二手買賣，其中藍天海岸6座中層E室，實用面積492方呎，兩房間隔，享山景，叫價700萬元，減至638萬元易手，實用呎價12,967元，原業主持有多個東涌單位收租，本身亦居於區內，之前在第一波疫情放緩後，隨即開盤放賣上址，之後疫情反彈，叫價一減再減，最後累減62萬元沽出，新買家為外區上車客，見業主肯減價，隨即入市自用。

●荃灣愉景新城11月速錄4宗成交，追貼上月全月6宗，其中4座中層C室，實用面積474方呎，兩房間隔，叫價730萬元，減價15萬元，至715萬元沽出，實用呎價15,084元，新買家為用家，原業主2008年以256萬元買入單位，收租多年，最近決定沽貨止賺，帳面獲利459萬元，升值1.8倍。

●荃灣綠楊新邨A座低層5室，實用面積582方呎，三房間隔，叫價820萬元，累減48萬元，以772萬元易手，實用呎價13,265元，新買家為同區換樓客，見多個新盤大賣，樓市正在升溫，於是加快入市，原業主於1984年以37.2萬元一手買入單位，自住36年才轉售，帳面獲利734.8萬元，單位期內升值近20倍。

●粉嶺花都廣場5座高層C室，實用面積約526方呎，三房間隔，原先叫價708萬元，日前最終以650獲承接，減價58萬元或8%，實用呎價約12,357元，原業主在1998年2月以約275萬元買入上述單位，持貨至今約22年，現轉手帳面獲利約375萬元或1.4倍。

●火炭晉名峰C座高層D室，實用面積794方呎，套三房間隔，連車位放盤價1,250萬元，放盤數個月，減至1,180萬元沽出，實用呎價14,861元，共減70萬元或約6%，新買家為本地用家，原業主則於2010年6月以620萬元購入，持貨10年，是次沽出帳面獲利約560萬元離場。

●馬鞍山曉峯灣畔5座中層A室，實用面積646方呎，套三房間隔，開價約960萬元，議價後以945萬元易手，實用呎價14,628元，原業主於2013年以560萬元購入，持貨7年帳面獲利約385萬元離場，單位升值約68.8%。

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