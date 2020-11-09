【悲情樓市】業主急掟貨！東涌交投飆逾85%　荃中錄蝕讓

樓市去向未明，各區業主為求走貨，紛紛劈價，帶動個別地區交投稍為向上。綜合市場資料，全港7個主要住宅地區，逾70%於11月份的二手成交量增多，當中近期湧現機組人員劈價盤的東涌，全區買賣成交按月增逾85%最多，其次青衣區的交投同期亦升近60%。

東涌上月同期只錄14宗二手買賣，但上月航空公司大裁員後，區內減價個案增多，同時吸引外區購買力轉投。中原張納賢指，該區11月暫錄26宗交投，區內大手業主亦開始減價，如一個區內持有多個單位的收租客，早前開價700萬元放售藍天海岸6座中層E室，累減62萬元後，獲區外上車客購入，以638萬元承接，呎價約12,967元。

業主「有價講」，區內續錄平價買賣，指標屋苑映灣園呎價再低於一萬元。美聯張少勛稱，單位為9座低層H室，實用面積約927方呎，套三房間隔，放盤兩個月，首置客睇樓兩次，議價後獲減32萬元，以918萬元成交，呎價約9,903元。原業主於2004年11月購入，轉手帳面仍賺約538.9萬元。

至於鄰近青衣區，交投亦見好轉，該區11月錄約19宗買賣，較上月同期錄12宗，增約58.3%。該行李貫甡透露，新盤市場氣氛帶動，準買家入市步伐加快，細單位議幅普遍達3至6%，市場即有承接力，其中上車盤翠怡花園暫錄5宗成交，為區內交投最多項目。

事實上，新盤向隅客逐漸回流二手市。世紀21奇豐莊瑞生表示，該類客源加速轉投二手屋苑，帶動成交量加快，馬鞍山區本月暫錄35宗買賣，按月漲約52.2%。其中海栢花園1座低層B室，實用面積396方呎，減價28萬元後，終以672萬元易手，呎價16,970元，屬低市價成交。他又認為，二手樓市撤辣，降低入市成本，幫助市民換樓，直接令買賣成交向上。

相反，個別地區平盤被消化後，交投放緩，香港置業劉學勤指出，將軍澳本月僅錄59宗買賣，較上月同期約67宗，減少近12%。元朗區同期錄27宗，按月跌20.6%。中原王勤學稱，早前累積購買力被消耗後，買賣雙方開始拉鋸，交投因而減少。

個別業主為求加快出貨，不惜損手離場。荃灣中心有投資者更付辣稅出貨，減價後以425萬元沽出收租物業，僅持貨一年多，料連使費蝕約90萬元。

美聯鍾家豪表示，上址為屋苑4座高層A室，實用面積324方呎，原本開價約430萬元放售，減價5萬元後，即獲用家承接，呎價13,117元。

他續稱，原業主原先與其他人聯名持有區內其他物業，去年特意「甩名」，再以452萬元購入上址收租，是次因個人原因急走，帳面已貶值約27萬元，並須支付10%額外印花稅約42.5萬元及其他使費。

此外，市場亦錄蝕使費個案。消息透露，元朗PARK YOHO Venezia第6B座頂層單位，實用面積約1,402方呎，屬四房連雙套房設計，開價2,080萬元放盤，經議價後減約4.6%，市傳最終以1,985萬元獲承接，呎價約14,158元。原業主持貨約3年，物業帳面升值不足1%。而一手購入時有機會獲得現金回贈等優惠。

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