畢馬威：於2030年實現零碳排放

氣候變化成為投資界關注議題，會計師行畢馬威宣布將於2030年實現零碳排放計劃，並已參與一系列新的氣候行動，將通過衡量並向「碳排放披露項目」(CDP，前稱Carbon Disclosure Project)及「科學基礎減量目標計劃」(the Science Based Targets Initiative)報告來跟蹤新承諾的進展情況。

畢馬威各成員所還共同承諾，至2022年在其董事會成員國將100%使用可再生電力，並至2030年覆蓋更多成員所。利用官方認可的外部自願碳，補償及抵消所有無法從其營運和供應鏈中消除的多餘溫室氣體排放。同時通過內部專家就其碳減排路徑進行規劃，並以此為其成員所建立碳預測模型，以便由下而上展開目標設定。

畢馬威國際全球主席兼首席執行官Bill Thomas稱，該行在幫助成員所和客戶實現可持續發展方面已經取得極具價值的實際進展，但要應對所有人當前面臨的全球氣候挑戰，大家必須付出更多努力。而碳減排計劃將不單能促使自身降低對未來世界氣候的影響，也有助該行的客戶減少業務全過程的碳足跡。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，該行努力建設一個更加可持續的社會，對員工、客戶及社會均有一份責任，確保公司減少對環境的影響，並改善社區。全球碳減排計劃除了減少對環境的影響外，還能夠更好地為客戶提供碳減排建議。

同時，各成員所正與世界各地的客戶密切合作，協助其實現業務和供應鏈低碳化，並將環境、社會和管治(ESG)全面融入其業務。今年早前推出的KPMG IMPACT匯集了畢馬威各成員所在協助客戶應對全球最重大挑戰方面的專業知識和經驗，其目的旨在推動實現有益增長並促進聯合國可持續發展目標(SDG)的達成。

畢馬威指，於過去10年，將每名全職員工的淨碳排放量減少約三分之一。於2020年達到60%可再生能源使用量的目標，正穩步推進。

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