雅居樂斥資2.7億人幣　購海南2幅地

該地塊位於萬寧市山根灣片區，屬度假的黃金區域，適合於投資開發居住、度假性房產。集團管理層表示，集團於萬寧市的全新項目海南雅居樂山欽灣將於年底前開售，其地理位置鄰近是次購入地塊，期望未來2個項目將互相帶來協同效應。

管理層又指，隨着海南省自貿港及免稅新政出台，相信未來將有利於集團於海南區域的業務發展。透過進一步補充海南市的土地儲備，以確保品牌延續性，並進一步鞏固在海南區域的布局，未來將繼續以審慎而積極的態度尋求發展機遇。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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