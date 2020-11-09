雅居樂斥資2.7億人幣 購海南2幅地
2020年11月09日 22:09
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雅居樂集團(03383)公布，斥資2.7億元人民幣(下同)，購海南省萬寧市2幅住宅地塊，總面積約4.2萬平方米，預計總建築面積約4.6萬平方米，樓面地價約每平方米5,800元。
該地塊位於萬寧市山根灣片區，屬度假的黃金區域，適合於投資開發居住、度假性房產。集團管理層表示，集團於萬寧市的全新項目海南雅居樂山欽灣將於年底前開售，其地理位置鄰近是次購入地塊，期望未來2個項目將互相帶來協同效應。
管理層又指，隨着海南省自貿港及免稅新政出台，相信未來將有利於集團於海南區域的業務發展。透過進一步補充海南市的土地儲備，以確保品牌延續性，並進一步鞏固在海南區域的布局，未來將繼續以審慎而積極的態度尋求發展機遇。
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