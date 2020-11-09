國務院推外貿創新　適時調整部分進口產品關稅

國務院辦公廳發布有關推進對外貿易創新發展的實施意見，從多方面提出的具體舉措。在優化國際市場布局上，提到推動「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)盡早簽署；在商品結構優化，則要保護和發展產業鏈供應鏈，如保障在全球產業鏈中有重要影響的企業和關鍵產品生產出口，維護國際供應鏈穩定；適時調整部分進口產品關稅，並擴大高附加值農產品出口等。

該意見表明，創新要素投入，優化商品結構。其中，拓展重點市場產業鏈供應鏈，實現物流、商流、資金流、信息流等互聯互通；推動產業轉型升級，開展先進製造業集群培育試點示範，創建一批內地製造業高質量發展試驗區，加快推進戰略性新興產業集群建設；優化出口產品結構，提高農業產業競爭力，建設一批農產品貿易高質量發展基地；優化進口結構，除適時調整部分產品關稅之外，發揮鼓勵進口技術和產品目錄的引導作用，擴大先進技術、重要裝備和關鍵零部件進口，支持能源資源產品進口，並鼓勵優質消費品進口，增加內地缺乏而導致供應緊張、滿足消費升級需求的農產品進口。

在優化內地區域布局時，以上海自由貿易試驗區臨港新片區為載體，打造更具國際競爭力的特殊經濟功能區；以廣州南沙、深圳前海、珠海橫琴等重大合作平台為重點，推進粵港澳市場一體化發展；擴大東北地區對外開放，支持東北地區開展大宗資源性商品進出口貿易，探索設立大宗資源性商品交易平台。

內地經營主體的優化方面，培育具有全球競爭力的龍頭企業。在通信、電力、工程機械、軌道交通等領域，並以市場為導向，培育一批具較強創新能力和國際競爭力的龍頭企業。創新業態模式，培育外貿新動能，如積極推進二手車出口，加快發展新興服務貿易，加快貿易數碼化發展。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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