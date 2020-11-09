【環球升市】疫苗研發有突破　道指破頂報29933點

新冠肺炎疫苗據報取得重大突破，加上美國大選結果幾近塵埃落定，兩項市場重大不明朗因素勢一掃而空，全球股市驟現報復式反彈。美股道指周一狂升1,610點，高見29,933點，打破2月12日的29,658點上次紀錄。以科技股為主的納斯達克指數升154點，報12,049點。標指報3,636點，升126點或3.62%。

歐洲股市升幅亦顯著擴大，英國、法國及德國股市分別最多升5.8%、7.73%及6.55%。

美國大型藥廠輝瑞（Pfizer）周一宣布，與德國藥廠BioNTech研發的新冠肺炎疫苗，在一項數萬名自願者參與的大型研究中，初步結果顯示，疫苗在超過90%測試者見效；接種2劑中第2劑的7天後、以及接種第1劑的28天後，達到保護患者的效果。消息刺激輝瑞股價周一早段跳升7.94%，報39.29美元，BioNTech飆16%。

疫苗開發露出曙光，對於受疫情打擊最嚴重的航空及旅遊股猶如打下強心針。美國航空及達美航空分別飆22.60%及22.37%。

之前因經濟疲弱而一直受壓的銀行亦受追捧，摩根大通及美國銀行股價都升10%。

另一邊廂，投資者拋售在疫情中業務受惠的大型科技股，套現撲入其他落後股，導致倚賴人們宅家中煲劇的Netflix急瀉7%；亞馬遜跌4%。

Natwest Markets策略員James McCormick表示，市場早已知11月是疫苗開發的重要日子，3種疫苗已進入最後階段，現時消息明顯頗為正面。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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