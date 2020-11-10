紐約期油爆升11%　金價跌穿1900美元關

2020年11月10日 00:01
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    新冠肺炎疫苗開發取得突破消息刺激下，紐約期油周一(9日)爆升4.19美元或11.28%，6月以來最勁，高見每桶41.33美元，布蘭特期亦升3.17%至40.7美元。憧憬經濟復甦帶動需求，倫敦期銅亦升1.5%至每桶7,052美元，升破上月創出的兩年新高。
    另邊廂，避險需求驟減，拖累現貨金價急跌82.38美元或4.22%，低見每安士1,868.97美元，紐約期金亦挫4.08%至1,872.1美元。
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