紐約期油爆升11%　金價跌穿1900美元關

新冠肺炎疫苗開發取得突破消息刺激下，紐約期油周一(9日)爆升4.19美元或11.28%，6月以來最勁，高見每桶41.33美元，布蘭特期亦升3.17%至40.7美元。憧憬經濟復甦帶動需求，倫敦期銅亦升1.5%至每桶7,052美元，升破上月創出的兩年新高。

另邊廂，避險需求驟減，拖累現貨金價急跌82.38美元或4.22%，低見每安士1,868.97美元，紐約期金亦挫4.08%至1,872.1美元。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020