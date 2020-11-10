基滙資本等98億購太古城中心1座

太古地產回應稱，是次出售寫字樓物業，符合公司長遠業務策略，透過出售部分非核心資產，以投資於核心市場的新項目，致力發展香港業務的長遠策略維持不變。

事實上，該集團過去兩年頻頻沽售旗下港島東物業，如2018年出售太古城中心第3座部分樓面及第4座全幢，作價150億元，呎價逾1.9萬元，相比之下，今次做價出現大幅折讓。此外，太古地產佔50%權益的北角英皇道625號全幢商廈，亦於去年沽出，成交總價為47.5億元。

該批物業現時亦由基滙資本持有，該公司主席及執行合夥人吳繼煒表示，對香港前景仍然充滿信心，繼過去兩年收購上述物業後，周一(9日)與包括Schroder Pamfleet在內的財團夥伴，簽訂銷售購買協議收購多一座物業，進一步加強公司在港島東區的商業資產組合。

萊坊執行董事林浩文認為，在現時經濟疲弱情況下，是次成交價屬合理水平，因為要出售大額物業並不容易，亦反映只要叫價合理，仍有基金會繼續投資在本地資本市場。

此外，土地註冊處資料顯示，銅鑼灣銀座式商廈THE SHARP中層以3,280萬元登記成交，原業主於2013年1月以4,740萬元買入，持貨至今帳面蝕約1,460萬元，貶值30.8%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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