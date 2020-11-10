基滙資本等98億購太古城中心1座
2020年11月10日 00:16
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太古城中心第1座於1997年建成，為21層高甲級寫字樓，總建築面積約63萬方呎。
本港經濟受社會不穩及新冠肺炎疫情重創，有地產商大手掟商廈套現，太古地產(01972)旗下鰂魚涌太古城中心第1座，早前傳以百億元獲洽購，物業周一(9日)落實以逾98.45億元成交，新買家為基滙資本等組成的財團，平均每方呎收購價約15,609元。相比兩年前項目第3座部分樓面及第4座全幢的成交呎價，是次大幅低約18%。
太古地產回應稱，是次出售寫字樓物業，符合公司長遠業務策略，透過出售部分非核心資產，以投資於核心市場的新項目，致力發展香港業務的長遠策略維持不變。
事實上，該集團過去兩年頻頻沽售旗下港島東物業，如2018年出售太古城中心第3座部分樓面及第4座全幢，作價150億元，呎價逾1.9萬元，相比之下，今次做價出現大幅折讓。此外，太古地產佔50%權益的北角英皇道625號全幢商廈，亦於去年沽出，成交總價為47.5億元。
該批物業現時亦由基滙資本持有，該公司主席及執行合夥人吳繼煒表示，對香港前景仍然充滿信心，繼過去兩年收購上述物業後，周一(9日)與包括Schroder Pamfleet在內的財團夥伴，簽訂銷售購買協議收購多一座物業，進一步加強公司在港島東區的商業資產組合。
萊坊執行董事林浩文認為，在現時經濟疲弱情況下，是次成交價屬合理水平，因為要出售大額物業並不容易，亦反映只要叫價合理，仍有基金會繼續投資在本地資本市場。
此外，土地註冊處資料顯示，銅鑼灣銀座式商廈THE SHARP中層以3,280萬元登記成交，原業主於2013年1月以4,740萬元買入，持貨至今帳面蝕約1,460萬元，貶值30.8%。
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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
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