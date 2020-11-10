東方日報B1：疫苗測試見效　美股曾飆1610點破頂

新冠肺炎疫苗據報取得重大突破，加上美國大選結果幾近塵埃落定，兩項市場重大不明朗因素勢一掃而空，全球股市驟現報復式反彈。美股道指周一早段狂升1,610點，高見29,933點，打破2月12日的29,658點上次紀錄，標指亦破頂，飆136點，至3,645點；以科技股為主的納斯達克指數升177點，報12,072點。

歐洲股市升幅亦顯著擴大，英國、法國及德國股市分別最多升5.89%、8.6%及6.55%。反映全球股市表現的MSCI所有國家世界指數，一舉升穿9月3日的高位，再刷新紀錄。

美國大型藥廠輝瑞(Pfizer)周一宣布，與德國藥廠BioNTech研發的新冠肺炎疫苗，在一項數萬名自願者參與的大型研究中，初步結果顯示，疫苗在超過90%測試者見效；接種2劑中第2劑的7天後，以及接種第1劑的28天後，達到保護患者的效果。消息刺激輝瑞股價周一早段跳升15.36%，報41.99美元，BioNTech飆25%。

疫苗開發露出曙光，對於受疫情打擊最嚴重的航空及旅遊股猶如打下強心針。美國航空及達美航空分別飆25.74%及23.14%，至14.41美元及38.69美元；嘉年華郵輪爆升43.7%至19.86美元。飛機生產商波音公司猛漲14.67%至180.88美元。

之前因經濟疲弱而一直受壓的銀行亦受追捧，摩根大通及美國銀行股價分別大升11.9%及11.27%，至115.21及27.05美元。富國銀行升幅更達13.5%，至24.86美元。

另一邊廂，投資者拋售在疫情中業務受惠的大型科技股，套現撲入其他落後股，導致依賴人們留在家中煲劇的Netflix急瀉9.22%至467.26美元；Zoom挫19.62%，至402美元。

Natwest Markets策略員James McCormick表示，市場早已知11月是疫苗開發的重要日子，3種疫苗已進入最後階段，現時消息明顯頗為正面。

事實上，即使美國總統特朗普未肯認輸，環球股市並沒有如部分券商早前所憂慮般因為大選爭議而暴瀉，投資者反而基於現時政局，預期當選人拜登所屬的民主黨不易推行不利商界的主張，對於拜登入主白宮後的經濟前景充滿信心。

疫苗佳音傳出之前，亞太區股市周一已普遍呈強，其中印度股市「破頂」，日本日經指數收漲2.12%，刷新29年半收市高位。

大選開始之前，市場的主流觀點是，若下任美國總統所屬的政黨能夠同時控制參議院和眾議院，追加財政刺激政策的過程可更加順暢。不過，摩根大通指出，一個繼續由共和黨保住多數議席的參議院對市場來說可能才是最好，事關特朗普的親商政策有望得以延續。

工銀國際則認為，不排除短期內美國權力移交出現變數會令市場再度轉趨動盪，惟聯儲局貨幣政策仍會長期寬鬆，而民主黨於眾議院的議席有明顯流失，他們大舉收緊監管措施會變得困難，不能同時拿下兩院則意味其加稅主張或面臨不短的阻滯。

歐資資產管理公司Natixis Investment Managers認為，即使特朗普挑戰大選結果會堅持至最後一刻，也不會對拜登籌組政權過渡造成太大影響。現時市場相信共和黨能夠保住參議院多數，因此民主黨落實加稅和加強監管機會不大，而拜登亦可能要籌組一個讓參議院共和黨人滿意的中間派內閣。

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