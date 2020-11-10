歐股全線飆漲　德國DAX升615點

新冠肺炎疫苗研究進展正面，加上美國大選結果明朗化，刺激全球股市大幅做好，歐洲股市周一(9日)上漲。英國富時100指數收報6,186點，升276點或4.67%；法國CAC指數收報5,336點，升375點或7.57%；德國DAX指數收報13,095點，升615點或4.94%。

英國地產發展商Taylor Wimpey公布，截至11月1日的年內訂單量為10,486個，涉30億英鎊，集團表示有信心今年及明年業務超過早前預期。Taylor Wimpey股價全日狂飆18.61%。

瑞士寶盛集團(Julius Baer)已與美國司法部達成協議，以7,970萬美元罰款解決有關其在國際足協(FIFA)腐敗中的指控。Julius Baer股價升7.76%。

德國半導體公司Infineon Technologies公布截至9月底止3個月純利按年跌至1.09億歐元，並料第4季業績持續轉差及削減派息。Infineon股價升3.56%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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