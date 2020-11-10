美股收市：道指大漲834點　納指反高潮挫1.5%

新冠肺炎疫苗據報取得重大突破，加上美國大選結果幾近塵埃落定，兩項市場重大不明朗因素勢一掃而空，美股周一(9日)驟現報復式反彈，3大指數齊創出盤中紀錄新高，惟以科技股為主的納指出現獲利回吐。

道指周一最多曾升1,610點，高見29,933點，創出盤中紀錄新高，但尾市升幅近乎腰斬，收報29,157點，升834點或2.95%；標指收報3,550點，升41點或1.17%；納指最多升212點後反覆回落，收報11,713點，跌181點或1.53%。

大型科技股拖累大市，蘋果公司及微軟股價全日均下挫逾2%；Facebook急挫4.99%。

「宅經濟」概念股急劇下跌，亞馬遜收跌5.06%；Netflix跌8.59%。另邊廂，旅遊出行股做好，乘車平台Uber和Lyft分別收漲7.38%和26.31%；嘉年華郵輪爆升39.29%。

美國製藥巨頭輝瑞和德國生物技術公司BioNTech表示，根據他們後期疫苗試驗的數據，他們的新冠肺炎疫苗在沒有事先感染迹象的人群中，能阻止超過90%的感染。

報道指，輝瑞和Biotech希望在今年年底前生產5,000萬劑新冠疫苗。輝瑞製藥股價收漲7.69%；BioNTech則升13.91%。

有分析認為，拜登入主白宮，以及共和黨繼續把持參議院，華府推出較大規模的財政刺激方案之餘，加稅和收緊監管的疑慮下降，這個情況對美股最為有利。

此外，市場亦憧憬未來中美關係改善，紓緩貿易戰憂慮，有助全球經濟前景。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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