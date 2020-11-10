聯儲局警告：若控制不住疫情　資產價格恐遭受打擊

美國聯儲局周一(9日)發表半年度金融穩定報告稱，今年以來大部分資產的價格都保持強勁水平，主要因為投資者需求上升，而且美國政府採取了支持金融體系的干預措施。不過，聯儲局警告如果新冠肺炎疫情帶來的經濟影響在未來數月出現惡化，主要市場資產價格仍可能遭受打擊，而在目前來看，對疫情格外敏感的商業地產價值已經開始下降。

該份報告指，「不確定性仍然很高，如果事實證明經濟復甦前景不那麼樂觀，或者遏制疫情的進展令人失望，投資者的風險情緒就可能迅速發生轉變... 經濟的某些部分，例如能源、旅遊和餐飲住宿，特別容易受疫情長時間存在的影響。」

領導報告編撰工作的聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)稱，該報告顯示，在2008年危機中構成問題的一些非銀行金融部門，也給現時這場危機帶來了危險，「這凸顯出再度致力於金融改革的重要性。」報告提到，對沖基金槓桿率一直保持較高水平，壽險公司債務達到了2008年金融危機以來最高水平。

另外，聯儲局指疫苗對商業地產也至關重要，稱零售、寫字樓和出租物業受疫情打擊沉重，這使該些項目「最為脆弱」，同時如果員工工作情況、購物和出行恢復到疫情前水平，他們則將大大受益。

報告警告，「如果疫情持續時間比預期要長，特別是如果研制成功的疫苗在生產或分發上時間延後，將對美國經濟產生下行壓力，使經濟脫離剛剛踏上的復甦軌道，並給金融市場造成壓力。」該局又指，由於非金融商業部門槓桿率普遍較高，盈利狀況長時間業務疲弱可能會引發財務壓力和違約。

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