Beyond Meat上季由盈轉虧 股價急跌26%

人造肉公司Beyond Meat公布，於今年第三季，收入按年增3%至9,440萬美元，市場預期為1.32億美元；淨虧損1,930萬美元，去年同期為淨利潤410萬美元，每股虧損31美仙，市場預期為每股盈利5美仙。

該公司表示，受到新冠肺炎疫情影響，公司期內收入情況出現不確定性，其中食品服務分部(Foodservice Unit)的業務表現遭遇非常重大的放緩。

Beyond Meat股價在盤後交易時段急跌26.68%，報110.35美元。

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