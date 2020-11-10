【A股點評】政策符預期　新能源汽車中期發展向好

國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃(2021至2035年)》。根據規劃，至2025年，內地新能源汽車新車銷售量達到總銷售量的20%左右。儘管是次目標略低於徵求意見稿，但與早前發布《節能與新能源汽車技術路綫圖2.0》基本一致，目標更加符合目前的實際情況及市場預期。根據我們的測算，按照20%的目標，2025年內地新能源汽車銷量有望達到580萬輛左右，未來五年的複合增長率為37%，目前新能源汽車滲透率尚處於低水平，由政策主導，增長空間大。

《規劃》明確指出，至2025年，積極推廣智能有序的慢充電為主、應急快充為輔的居民區充電服務模式，加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉公共充電網絡。其中，快充技術的重要性得到了肯定，換電模式仍然給予鼓勵。同時，《規劃》表明，對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持，符合政策補短板的方向。

《規劃》亦指出，2021年起，國家生態文明試驗區、,大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輪中新能源汽車比例不得低於80%，是次目標比徵求意見稿提出的100%略低，更符合實際發展情況。《規劃》亦要求，至2025年，中國純電動乘用車新車平均電耗將降至1.2萬瓦時/百公里，此目標表明未來新能源汽車高質量發展的要求，進一步推動新能源汽車向輕量化方向邁進。我們認為，發展輕量化節能技術是未來新能源汽車競爭力的關鍵之一，輕量化零部件企業有望長期受惠。

2020年中國國內外新能源汽車的刺激政策均較好，隨着疫情的影響逐漸降低，2020年下半年行業進入快速復甦階段。根據中汽協數據，2020年七至九月，中國新能源汽車銷量分別為9.8萬輛、10.9萬輛、13.8萬輛，分別按年增長22.8%、27.9%、73.0%，邊際持續向上，根據GGII，2020年首八月合計歐洲新能源乘用車銷售約為54.6萬輛，按年增長78%，其中2020年八月歐洲新能源乘用車銷量約為8.2萬輛，按年增長138%，自五月份以來，增速持續向上，七月按年增長達到205%，八月略有回落，但仍屬高速。

我們認為，2020年下半年全球新能源汽車復甦態勢明顯，我們預計2020年全球新能源汽車銷售為260萬輛，按年增長17.6%，動力電池裝機有望達到143GWh，按年增長26.1%，新能源汽車是2020年可以貫穿全年的投資機會，下半年產業鏈迎來實質回暖，政策落地進一步提振信心，中長期高速發展的確定性很高，電動化、網聯化、智能化將成為主要發展方向，龍頭公司值得堅守。

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