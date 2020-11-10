【專家視野】林嘉麒：拜登勝選　大市短期料樂觀

拜登將成為新一任美國總統，儘管短時間內仍會受到特朗普的法律挑戰，惟市場避險情緒早已明顯減退。未知投資者是看好拜登對未來股市的刺激，或只是消除不明朗因素，但最起碼投資者短線是抱正面心態。

作為投資者，首要最關心是未來中美關係緊張局面能否緩和。選舉前，特朗普因政治考慮，對中國態度或有做Show原因，令矛盾激化。估計在拜登上任後，會首先以解決美國內部的問題，包括疫情、經濟救援方案等為主軸，相信中美關係短時間未會惡化。再者，中國復播NBA、美方對華為供應限制亦早有放寬，均有利雙方維持現時狀態，這段「喘息期」有望延續。不過，中長線而言，美國總統的更換或許不會改變華盛頓對華政策的總方向，尤其是美國早在貿易、科技領域上開始拿着數。

另一焦點是拜登未來對華為、TikTok等中國科技公司的制裁會否改變。先知道，拜登曾公開明確在這些領域表達過對中國的不滿，稱「中國政府和其他由國家主導的行為體正在攻擊美國的創造力」，並稱會對中國企業實施新的制裁。他還曾表態稱，特朗普政府的做法是「淩亂而無效的」，而他將採取「協調並有效的策略」。可預期拜登在上任後，美國在關鍵核心科技領域對中國的打壓將不會放鬆，惟範圍或會收窄。由於特朗普政府在任時對中方企業出手時，並未周全考量中美複雜情況，美國企業業務上是不可分割的，中美企業在不可調和矛盾之間，中方受打壓，美方也自傷。估計未來TikTok、Wechat、華為等會被放鬆，而5G建設領域的政策恐怕難以改變。

除政治因素外，國際投資者更關心本土經濟政策的改變。從中線看，拜登大幅加稅的財政方案被視為激進的主張；特朗普則以減息刺激企業盈利，拜登取消減稅計畫，改為對企業和資本市場大幅加稅，將同時影響風險偏好與盈利預期，某程度上，美股當前歷史的高估值，將面臨新一輪調整。近期美股上升，更令其高估值顯得不安，不排除估值調整時的下跌風險。

惟長線而言，政府稅收能力的增強將收善美國巨額財政赤字和避免美元信用的過度透支，疊加全球貿易關係的緩和及盟國體系的穩定。最後，美元有望重返強勢，令美股的中長期前景將為樂觀。經濟體基本面前景是長期趨勢的關鍵，或許這是美股近日上升的最重要原因。

港股方面，恒指短期內或會因為支持拜登的華爾街陣營歡喜而受惠，惟藍色浪潮一旦未成形，參眾兩院繼續由民主及共和黨瓜分，相信美國政策尤其最緊急的經濟救援方案或會一拖再拖，最後美國經濟就會變得返魂無術了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒

（作者為香港證監會持牌人士，並找未持有以上股份）

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020